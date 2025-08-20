Pianeta Milan
Milan, Gattuso (CT Nazionale) stamattina in visita a Milanello

Stamattina Rino Gattuso, nuovo CT della Nazionale, ha fatto visita al Milan di Massimiliano Allegri nel centro sportivo rossonero
Rino Gattuso è il nuovo CT della Nazionale italiana. Dopo l'addio di Luciano Spalletti, la federazione ha scelto di ripartire da un profilo di allenatore che sia leader temperamentale e che sappia cosa significhi giocare con la maglia azzurra. In questo periodo, Gattuso sta girando l'Italia in visita dei centri sportivi delle squadre di Serie A.

Gattuso in visita a Milanello

Stamattina è arrivato il turno di Milanello. Grande emozione per Gattuso al ritorno nel centro sportivo della squadra per cui ha militato per anni e di cui è stato anche allenatore tra il 2017 e il 2019. Il nuovo CT ha visitato il Milan di Massimiliano Allegri insieme al suo staff, composto da Bonucci e Buffon tra gli altri. Il club rossonero ha postato sui social un video che li ritrae durante la visita.

La didascalia recita con entusiasmo: "Accogliendo Gattuso e il suo staff a Milanello!".

Gattuso resterà per sempre nel cuore dei tifosi rossoneri. Dunque, questa visita al centro sportivo di Milanello ha un sapore sicuramente particolare per lui.

