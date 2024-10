Milan Futuro-Pianese, ecco come e dove vedere in tv e streaming la partita

Torna finalmente il Milan Futuro . Dopo la vittoria e il pareggio rimediati rispettivamente contro Spal e Lucchese , il Milan Futuro è pronto a scendere in campo oggi pomeriggio per l'ottava giornata di Campionato.

I ragazzi di Bonera ospiteranno il Pianese nella nuova casa rossonera: il “Chinetti” di Solbiate Arno. La situazione non è delle migliori: su 8 partite una sola vittoria (tre pareggi e tre sconfitte) con il 18esimo posto in classifica del Girone B di Serie C.