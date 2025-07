Yacine Adli e Devis Vasquez non prenderanno parte al raduno del Milan fissato per lunedì 7 luglio: le ultime di Bianchin

Yacine Adli e Devis Vasquez non prenderanno parte al raduno del Milan fissato per lunedì 7 luglio. Come riferito dal giornalista Luca Bianchin, il Milan ha deciso che i due giocatori si alleneranno con il Milan Futuro e sono stati convocati per il 14 luglio. Una scelta chiara da parte di Massimiliano Allegri, che non ha incluso Adli nel suo progetto tecnico.