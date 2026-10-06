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Il Milan ha voluto comunicare un aggiornamento sulle condizioni di Alex Castiello, giovane attaccante del Milan Futuro. Il calciatore rossonero si è sottoposto, nella giornata odierna, ad un intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del bicipite femorale destro.

Milan Futuro, le condizioni di Castiello

"AC Milan comunica che Alex Castiello, nella giornata odierna, si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del bicipite femorale destro. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen. L'attaccante di Milan Futuro rientrerà domani in Italia e inizierà da subito il percorso riabilitativo."

L'operazione è riuscita nel migliore dei modi ed è stata eseguita indal professorspecialista negli infortuni muscolari e tendinei. Il calciatore farà rientro in Italia nella giornata di domani dove inizierà immediatamente il percorso di riabilitazione per recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione del

Il club rossonero, ovviamente, seguirà nel corso delle prossime settimane l'evoluzione del recupero del giovane attaccante, che dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione prima di poter tornare ufficialmente in campo.