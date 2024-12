Il Gubbio ha ringraziato il mister ed i suoi collaboratori per l'impegno ed il lavoro svolto e la professionalità dimostrata in questi mesi. I rossoblù hanno concluso scrivendo che ci saranno aggiornamenti riguardanti la nuova guida tecnica della squadra. LEGGI ANCHE: Milan, non resta che la Champions League: per la stagione e per la panchina di Fonseca >>>