Domenica si giocherà il match di Serie C tra Milan Futuro e Gubbio. Oggi è stata designata la squadra arbitrale per il match.

Domenica, alle ore 12:30 , il Milan Futuro di Daniele Bonera ospiterà il Gubbio in occasione della 18esima giornata della Serie C 2024/2025 .

I rossoneri, prima dell'impegno di domenica mattina a Solbiate Arno, dovranno andare in Molise, dove lì attenderà il Campobasso per il recupero del match della 15esima giornata, in programma oggi alle ore 20:00.