CALCIOMERCATO MILAN

Si parla spesso, nelle ultime settimane, di un possibile ritorno di Sandro Tonali al Milan: non, ovviamente, nella sessione invernale di calciomercato ormai alle porte (gennaio 2025), bensì in quella successiva, la finestra estiva dei trasferimenti. La prospettiva di un Tonali-bis, è innegabile, fa sognare i tifosi rossoneri, rimasti sentimentalmente legati al ragazzo anche dopo il suo trasferimento al Newcastle. Ma è realmente possibile che un'operazione così vada in porto? Vi spieghiamo qual è la situazione.