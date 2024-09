Milan Futuro-Ascoli, ultras ascolani: “Squadre B affronto ai valori del nostro sport”

Nuovo appuntamento casalingo per il Milan Futuro . La 4ª giornata di Serie C Now - Girone B vedrà i rossoneri affrontare una squadra di grande blasone, l' Ascoli , allo Stadio C. Speroni di Busto Arsizio. Si gioca sabato 14 settembre alle ore 18.30. Come riportato dal sito calcioascoli.it, gli Ultras dell'Ascoli rinunciano a seguire la squadra nella trasferta di Busto Arsizio dove affronteranno il Milan Futuro. Ecco il comunicato via social con le motivazioni.

Milan Futuro, ultras dell'Ascoli boicottano la trasferta: duro comunicato contro le squadre B

"Difendiamo le piccole realtà che, con passione e sacrificio, mantengono viva la vera essenza del calcio. Le squadre B sono l'ennesima manovra per favorire i grandi club, soffocando chi rappresenta le città, i tifosi veri, e la nostra storia. In poche parole, vogliono cancellare ciò che rende il calcio autentico. Le categorie inferiori sono l'ultimo baluardo di un calcio genuino, radicato nelle nostre famiglie e nei nostri quartieri. Le squadre B non fanno altro che servire gli interessi delle grandi società e del loro calcio milionario, sempre più distante dalla realtà che viviamo. Le seconde squadre non sono solo una minaccia, ma un affronto ai veri valori del nostro sport e un pericolo concreto per le realtà locali. Non seguiranno la squadra nella prossima trasferta. Se chi sta in alto vuole distruggere le categorie minori e soffocare le società storiche, quelle che rappresentano le comunità e il cuore del calcio, noi non staremo a guardarli come scimmiette ammaestrate. Non saremo complici. Per questo motivo, sabato non presenzieremo alla partita Milan Futuro-Ascoli".