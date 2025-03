Milan, Furlani ed Oettle a Dubai: ecco svelato di cosa si sono occupati

Durante la recente sosta prevista per le nazionali, AC Milan ha ospitato la sua famiglia globale di Partner per una esclusiva tre giorni a Dubai. Sottolineando l'impegno del Club nel favorire collaborazioni di valore e promuovere l’innovazione dentro e fuori dal campo. Nel contesto dinamico di Dubai, l'evento ha permesso al Milan di riunirsi con i propri Partner globali, per prendere parte a una serie di incontri per condividere best practice, esplorare nuove sinergie e guardare al futuro insieme.