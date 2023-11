Milan-Frosinone, Pioli può sorridere: Bennacer tornerà tra i convocati

Stefano Pioli può essere contento, dal momento in cui Ismael Bennacer dovrebbe tornare tra i convocati per Milan-Frosinone

Nel corso delle ultime settimane ci sono state poche buone notizie in casa Milan . Dalla possibilità, molto alta, di uscire ai gironi di Champions League ai continui infortuni è complicato trovare qualcosa a cui aggrapparsi. Eppure, in vista del prossimo match contro il Frosinone , si prospetta un gradito ritorno che potrebbe far tornare il sorriso a Stefano Pioli e ai tifosi rossoneri.

Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, sul proprio profilo 'X', Ismael Bennacer dovrebbe tornare tra i convocati per il prossimo match tra Milan e Frosinone. Ancora non si sa nulla in merito ad un suo possibile impiego, che comunque sembra difficile da ipotizzare al momento. Rimane, però, la buona notizia del suo rientro dopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto fuori negli ultimi mesi.