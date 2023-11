Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Moncada sul gioiello del Lione”

Nel corso della sessione invernale di calciomercato il Milan potrebbe agire sulla falsa riga di quanto avvenuto in estate. E quindi, di fatto, potrebbe essere uno dei club più attivi in entrata, anche perché sembrano essere urgenti gli innesti di un difensore centrale , se non addirittura due, e di un attaccante che agisca da sostituto di Olivier Giroud .

Proprio per quanto concerne il difensore centrale, i nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sarebbero diversi. Dalla Francia, però, spunta un nuovo nome. Come riferito da Sébastien Denis e Santi Aouna, giornalisti di 'Footmercato', infatti, il Milan sarebbe uno dei top club interessati a Kelyan Yahia, difensore centrale classe 2006 del Lione.