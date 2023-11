Milan, Pioli esonerato? I possibili traghettatori e il nome per il futuro

Milan, Pioli confermato ... per ora

Il quotidiano 'Libero' in edicola questa mattina ha sottolineato come, in caso di esonero di Pioli, il Milan andrebbe - nell'immediato - su un traghettatore fino al termine della stagione. Nelle ultime ore, in tal senso, è spuntato il nome di Andriy Shevchenko, offerto da alcuni intermediari. L'opzione Sheva, però, non scalda particolarmente il management del club meneghino.