Milan, niente ottavi di Champions? Ecco quanto perderebbero le casse

Il Milan rischia di non qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League. Così fosse, sarebbe una brutta bossa per il club rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, analizzando la situazione del Milan in Champions League, l'ha definita "sportivamente, un disastro. Economicamente, una catastrofe". Vincendo a Newcastle, il Milan potrebbe avere una chance di approdare agli ottavi di finale della competizione: succederebbe nel caso in cui, contemporaneamente, il BVB battesse il PSG.

Milan, che botta senza qualificazione in Champions! — Lo scenario più credibile, però, è quello che vede il Milan fuori dalla Champions e, al massimo, retrocesso in Europa League. Sarebbe, per il club di Via Aldo Rossi, un colpo molto duro per le casse: potrebbe costare minimo 113 milioni di euro. Qualora, infatti, non passasse agli ottavi di Champions, andrebbe all'aria la partecipazione del Milan al Mondiale per Club FIFA del 2025.