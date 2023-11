Calciomercato Milan – Attaccante, clamorosa idea per il vice Giroud

Il Milan di Stefano Pioli attraversa tutt'altro che un bel momento. Terzo in classifica in campionato, a -6 dall'Inter capolista e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Tant'è vero che ieri Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, si è recato a Milanello per incontrare l'allenatore. Fiducia rinnovata (anche se 'a tempo') e un diktat societario: trovare le soluzioni per uscire dalle sabbie mobili. Una chiave potrebbe fornirla anche la sessione di calciomercato di gennaio, dove il Milan sarà protagonista.