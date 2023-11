Panchina Milan, bomba di Schira: “Offerto Shevchenko! Su Pioli dico che …”

Tra i tifosi c'è chi chiede la testa del tecnico Pioli: sui social l'hashtag #PioliOut ha ripreso a circolare come se non ci fosse un domani. La società, però, sembrerebbe non essere di questo avviso. Almeno questo è quanto ha scritto il giornalista sportivo Nicolò Schira sul suo account ufficiale su 'Twitter'.

"Oggi Gerry Cardinale e Giorgio Furlani parleranno con Stefano Pioli a Milanello. Il Milan non è soddisfatto delle ultime prestazioni, ma il tecnico non sarà esonerato", ha scritto Schira. Il quale, però, poco dopo, ha anche rivelato un'importante indiscrezione legata proprio alla panchina rossonera.

"Andriy Shevchenko è stato offerto al Milan da alcuni intermediari come possibile allenatore fino a giugno nel ruolo di traghettatore, ma il suo profilo non convince in pieno il management del Milan. Vi ricordo: il contratto di Stefano Pioli, da 4,2 milioni di euro netti a stagione, scadrà nel 2025".

Milan, niente Sheva-ter a Milanello e dintorni — Sheva-Milan, dunque, secondo Schira, è un matrimonio che non si rifarà per la terza volta, a distanza di anni, stavolta nel ruolo di allenatore anziché in quello di calciatore. LEGGI ANCHE: "I quattro obiettivi del Milan", la nostra esclusiva di mercato >>>

