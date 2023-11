Milan, ultimatum a Pioli: o svolti o salti. Abate pronto a subentrare

Il Milan di Pioli è in crisi: come uscirne? — Ha perso tre volte in casa, incassato due pareggi in doppia rimonta. Qualcosa si è rotto. L'entusiasmo di inizio stagione, sulle ali della sessione estiva di mercato, spazzato via dalla manita nel derby e poi, cammin facendo, il Milan si è sfaldato tra scelte discutibili, anche tattiche e troppi infortuni. Un film già visto a inizio 2023, tra gennaio e febbraio, quando i rossoneri attraversarono una crisi infinita.

'Tuttosport' ha rivelato come Pioli, martedì sera, dopo Milan-Borussia Dortmund, fosse amareggiato per una situazione che non riesce a cambiare. Gli infortuni in serie non esulano dalle sue responsabilità e ieri, a Milanello, ne ha parlato per più di un'ora e mezza con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il proprietario Gerry Cardinale. Il patron ha voluto fare il punto della situazione e dare il supporto di tutto il club all'allenatore.

Secondo i vertici rosssoneri, infatti, soltanto restando uniti si può superare questo brutto periodo. Il Milan, al di là del girone in Europa, è comunque terzo in Serie A, a -6 dall’Inter, ma anche a +5 dal quinto posto. Mantenere il piazzamento nelle prime quattro, in vista della Champions League 2024-2025 è ritenuto vitale e per questo, al momento, il Milan non vuole cambiare.

In caso di sconfitta sabato, pronto Abate — Un eventuale k.o., però, in Milan-Frosinone di sabato sera a 'San Siro' porterebbe la società a fare nuove valutazioni, magari più drastiche. Anche se non è nella filosofia sportiva statunitense cambiare il tecnico a stagione in corso. Un nuovo scivolone del Diavolo, però, accenderebbero ulteriori spie che la società non potrebbe trascurare. Il supporto a Pioli, secondo il quotidiano torinese, deriva anche dal fatto che sul mercato non ci sono traghettatori di spessore.

Per questo, in caso di svolta immediata, l'eventuale sostituto di Pioli potrebbe essere Ignazio Abate, oggi alla guida della Primavera. Abate, tra l'altro, è un grande amico di Zlatan Ibrahimović, che sta per tornare in società come braccio destro dello stesso Cardinale. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, una clamorosa idea per il vice Giroud >>>

