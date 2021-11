Milan, Franck Kessié convocato dalla Costa d’Avorio | News

La Costa d'Avorio ha convocato per le prossime sfide, valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, il centrocampista del Milan Kessié

Enrico Ianuario

Attraverso un post apparso su Twitter, la Costa d'Avorio ha pubblicato la lista dei calciatori convocati per gli impegni della Nazionale. Tra gli ivoriani presenti nella lista, spicca il nome del centrocampista del Milan Franck Kessié. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un giocatore del Real Madrid. Ecco chi è.