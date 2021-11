Il Milan, come sempre, pensa al calciomercato. Il percorso in Champions League, per quanto sfortunato anche a causa di errori arbitrali, ha dimostrato come questa rosa abbia bisogno di ulteriore qualità. In Champions League il livello si alza, così come ha detto lo stesso Stefano Pioli, e quindi c'è bisogno di calciatori di esperienza che hanno già giocato la competizione. Scopriamo chi è nel mirino nelle prossime schede