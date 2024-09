Milan, Jacobelli: “A Fonseca serve tempo e i giocatori devono aiutarlo”

Le parole di Jacobelli

Jacobelli su Fonseca: "Trovo che dopo tre giornate mettere in discussione Fonseca sia ingeneroso nei confronti di un tecnico che ha bisogno del tempo necessario per trasmettere alla squadra la sua idea di calcio. Ora giocatori come Theo e Leao devono aiutare il tecnico. Il calendario adesso prevede il Venezia, poi il debutto Champions con il Liverpool e successivamente il derby, che l'Inter vince da sei edizioni consecutive. È chiaro che Fonseca sia il primo ad essere consapevole dell'importanza di queste sfide, ma è altrettanto importante che i giocatori diano le proprie risposte sul campo".