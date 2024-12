Condò: “Esonero di Fonseca? Al Milan si ragiona in un altro modo”

"La partita contro il Verona è molto importante. Se non andasse bene io mi aspetto anche che tornino ad essere perlustrate altre possibilità e parlo della permanenza dell'allenatore. La classifica del Milan è talmente triste che ulteriori botte non so quanto potrebbero essere ancora tollerabili. Da un club tradizionale non sarebbero più tollerabili, sappiamo che al Milan ragionano in maniera diversa e per certi versi anche abbastanza misteriosa e quindi magari la cosa continua".