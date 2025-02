Milan, Florenzi vicino al rientro: possibile convocazione contro il Lecce

Buone notizie in casa Milan: Alessandro Florenzi è con la squadra a Bologna. Possibile convocazione contro il Lecce

Buone notizie in casa Milan: Alessandro Florenzi è con la squadra a Bologna, anche se oggi rimane ovviamente indisponibile per la partita. Tuttavia, secondo quanto riferito da Milan TV, c’è ottimismo riguardo al suo recupero: il terzino potrebbe essere a disposizione di Sergio Conceicao per la sfida dell’8 marzo contro il Lecce.