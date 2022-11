Leao come Ronaldo: l’esultanza dopo il gol in Milan-Fiorentina

L'esultanza di Rafael Leao in Milan-Fiorentina ha un chiaro significato: l'ispirazione viene da Cristiano Ronaldo

Il Milan vince per 2-1 contro la Fiorentina. Rafael Leao è stato autore di una gara fatta di alti e bassi. Il portoghese ha sbloccato la gara dopo pochi minuti e non ha esultato come al solito. Il suo gesto è un chiaro riferimento alla nuova esultanza di Cristiano Ronaldo.