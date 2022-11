Milan-Fiorentina 2-1, Ikoné provoca sui social. Ballo-Touré replica così

Jonathan Ikoné, al termine di Milan-Fiorentina, si è lamentato sui social. Pronta la replica di Fodé Ballo-Touré nei confronti del viola

Daniele Triolo

Ieri pomeriggio, a 'San Siro', il Milan ha battuto la Fiorentina per 2-1. La squadra viola, però, ha protestato per l'arbitraggio di Simone Sozza. Reo, a dire della squadra di Vincenzo Italiano, di aver negato due rigori netti agli ospiti, nonché aver concesso - erroneamente, secondo loro -, il gol della vittoria al Diavolo, al 92', malgrado un fallo (???) di Ante Rebić sul portiere Pietro Terracciano in uscita.

Milan-Fiorentina 2-1, botta e risposta tra Ikoné e Ballo-Touré — In particolare, uno dei due episodi da rigore ha riguardato Jonathan Ikoné, esterno offensivo viola, e Fikayo Tomori, difensore del Milan. Ikoné, a fine partita, su 'Instagram', ha pubblicato una foto dell'intervento di Tomori con un'emoticon piuttosto significativa: quella della bocca cucita per evitare di cadere nello sproposito. Gli ha risposto, in un commento, Fodé Ballo-Touré, terzino del Milan, che lo conosce per aver giocato con lui a Lille.

"Non c'è proprio niente", gli ha fatto notare Ballo-Touré. A questo commento, Ikoné ha risposto che per lui c'era rigore per la Fiorentina ed espulsione per Tomori. Allora il numero 5 del Milan, ridendo, gli ha commentato di nuovo "È finita, abbiamo vinto". Affermazione dinanzi la quale Ikoné si è nuovamente cucito la bocca. A dar manforte, sebbene solo con un like, all'esterno offensivo della Fiorentina, però, è stato Renato Sanches.

Già, proprio colui il quale, la scorsa estate, dopo aver a lungo flirtato con il Diavolo, scelse i milioni del PSG. Con la conseguenza di soli 456' giocati finora tra Ligue 1 e Champions League in 13 partite, un paio di infortuni e, soprattutto, la mancata convocazione nel Portogallo per i Mondiali in Qatar.