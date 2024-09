Valutazioni Fc25: il Milan è presente in tutte le top 10. Ecco chi c’è

Nel gioco vengono affidate anche delle stelline ad ogni calciatore per delle specifiche abilità, che sono le 'skill' e il 'piede debole'. In questo caso per 5 stelle skill, si intendono giocatori in grado di fare giocate da circo in partita. Per farci capire, Neymar Jr. ha sempre avuto 5 stelle skill nel gioco. In Serie A sono solo quattro i giocatori con questa particolarità: Paulo Dybala, Rafael Leao, Kvicha Kvaratskhelia e David Neres.