Milan-Etoile du Sahel, nessuna copertura televisiva per il test dei rossoneri

Non è prevista alcune copertura televisiva per il match Milan-Etoile du Sahel, ennesimo test estivo dei rossoneri di Stefano Pioli

Già in occasione di Milan-Trento, ultimo match amichevole disputato dai rossoneri in ordine temporale, i tifosi del Diavolo avevano ricevuto la notizia di non poter seguire l'incontro in tv. Inizialmente era prevista la trasmissione sui canali ufficiali del club di via Aldo Rossi, ma a poche ore dal match c'è stato il dietrofront.