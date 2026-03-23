Milan, ecco tutti i risultati del weekend dal Settore Giovanile

Weekend ricco di impegni e gol per il Settore Giovanile del Milan . Di seguito tutti i risultati dei giovani rossoneri, tra goleade, pareggi e cavalcate vincenti.

(fonte: acmilan.com) "Fine settimana ricco di gol e risultati positivi per il Settore Giovanile rossonero, tra vittorie larghe e tanto equilibrio nelle sfide più delicate. Pareggio per entrambe le Primavera: la maschile ferma sull'1-1 la Juventus, la femminile sul 2-2 il Sassuolo. Continua la cavalcata dell'Under 17 femminile che vince il Derby con un netto 2-0. Goleade per U9, U10, U11, U12 e Under 10 e Under 11 femminili.