Milan, ecco il calo delle entrate da stadio causa Covid | PM News

Quando si parla di un calcio messo in ginocchio dal coronavirus non si sta esagerando. Tutte le società, tra cui il Milan, affrontano una serie di problemi che per forza di cose vanno influire sui conti e di conseguenza sul bilancio. La prima...

Quando si parla di un calcio messo in ginocchio dal coronavirus non si sta esagerando. Tutte le società, tra cui il Milan, affrontano una serie di problemi che per forza di cose vanno influire sui conti e di conseguenza sul bilancio. La prima cosa che viene in mente sono i ricavi da stadio: non fare affidamento sulle entrate dei biglietti e degli abbonamenti è stato un duro colpo per tutte le società. A tal proposito, secondo appreso dalla nostra redazione, il Milan, rispetto allo scorso anno, ha circa una 50 di milioni di ricavi in meno dal botteghino. Un duro colpo, non c'è dubbio. Il club rossonero, però, ha una proprietà solida che gli consente e gli consentirà di rimanere competitivo nonostante questo periodo molto difficile per tutti. Intanto ecco le ultime novità sul rinnovo di Calhanoglu.