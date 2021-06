Mercato Milan – Giroud, nessuna offerta: arriverebbe solo a zero | PM News

Le ultime di mercato sul Milan. Olivier Giroud è l'obiettivo numero uno in attacco. La dirigenza però lo prenderebbe solo a zero

Continua il lavoro del Milan sul mercato tra riscatti e nuovi acquisti per rinforzare la rosa. Per quanto riguarda il primo punto è praticamente fatta per Sandro Tonali dal Brescia, con Paolo Maldini che ha ottenuto lo sconto da Massimo Cellino grazie all'inserimento di Giacomo Olzer a titolo definitivo . Si continua a lavorare anche per Brahim Diaz e Fikayo Tomori: per entrambi c'è ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. Occhio anche a Diogo Dalot: i rossoneri stanno continuando a monitorare anche il portoghese .

Riscatti a parte la priorità del Milan è quella dell'attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Ormai non ci sono dubbi: il primo nome sulla lista è quello di Olivier Giroud. Il Diavolo sembrava avere in pugno il francese prima che il Chelsea decidesse di esercitare l'opzione unilaterale per il rinnovo del suo giocatore. Un rinnovo, però, che potrebbe essere solo di facciata. Gli agenti di Giroud hanno ottenuto una sorta di promessa per liberarlo a parametro zero in caso di offerta proveniente dall'estero. Nelle ultime ore è emersa l'indiscrezione su una presunta offerta del Milan per il classe 1987. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la notizia non ha alcun fondamento. La dirigenza, infatti, acquisterebbe Giroud soltanto a parametro zero perché non ha intenzione di intervenire con alcun investimento. Intanto ecco le ultime novità sul rinnovo di Calhanoglu.