Calciomercato Milan – Novità Giroud: pronta l’offerta al Chelsea | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud è sempre nel mirino del club rossonero. Pronta l'offerta al Chelsea

Novità importanti sul fronte Giroud. Come tutti sanno il Chelsea ha deciso di far valere l'opzione unilaterale di rinnovo presente nel contratto, ma il futuro del centravanti è tutt'altro che scontato. Il Milan è molto interessato al francese e dunque potrebbe decidere in queste ore di accelerare i tempi. Secondo i colleghi del The Telegraph Maldini starebbe preparando un'offerta di 3 milioni di sterline da presentare al Chelsea per lasciar partire Giroud. Notizia per certi versi sorprendente, visto che che si era parlato di un Milan interessato all'attaccante solo nel caso in cui si fosse liberato a titolo gratuito dai londinesi. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: l'interesse del Milan per Giroud è sempre molto concreto. Intanto ecco le ultime novità sul rinnovo di Calhanoglu.