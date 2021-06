Calciomercato Milan – Calhanoglu, tutto in stand-by. Il punto | PM NEWS

Le ultime sul calciomercato del Milan: continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Ecco gli aggiornamenti

Salvatore Cantone

Uno delle questioni più spinose per il calciomercato del Milan è senz'altro il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, che andrà in scadenza di contratto con il club rossonero il prossimo 30 giugno, sta decidendo quale passo fare per la sua carriera. Qualche settimana si parlava di un addio certo, mentre negli ultimi giorni sembrerebbero essersi aperti dei piccoli spiragli. Ma come stanno veramente le cose?

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it al momento la situazione è in stand-by. Il Milan ha offerto a Calhanoglu un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 4 milioni di euro netti a stagione. Il club rossonero non andrà oltre la proposta recapitata sul tavolo del giocatore e del suo agente già qualche mese fa. Il turco non ha dato ancora una risposta a Maldini, che resta in attesa: l'ex Bayern Leverkusen è considerato molto importante negli schemi di Pioli.

Tuttavia la pazienza non è infinita. Il Milan potrebbe infatti anche decidere di virare su un nuovo trequartista, abbandonando definitivamente Calhanoglu, così come è successo con Gianluigi Donnarumma. La sensazione è che un accordo tra il turco e il Milan si possa trovare, ma il tempo inizia a stringere. La speranza della dirigenza è quella di continuare insieme, ma se non sarà possibile verrà preso un sostituto all'altezza. Vice Theo: l'ultima idea di Maldini per il mercato estivo del Milan >>>