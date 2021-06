Mercato Milan – Tonali, accordo trovato: le nuove condizioni dell’affare

Sandro Tonali diventerà presto, ufficialmente, interamente di proprietà del Milan. Il Brescia ha accettato le modifiche all'operazione. Eccole

Daniele Triolo

Il Milan è vicino alla fumata bianca per il riscatto di Sandro Tonali a titolo definitivo dal Brescia. Lo ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il termine ultimo per risolvere la pratica è fissato al prossimo 16 giugno ma, a quanto pare, non ci sarà alcun 'arrivo al fotofinish' per la trattativa.

L'operazione tra Milan e Brescia, di fatto, è virtualmente chiusa. I rossoneri hanno ottenuto ciò che volevano, ovvero un sostanzioso sconto sul prezzo pattuito un anno fa per l'acquisto del cartellino di Tonali. Anche in virtù di una prima stagione con il Diavolo in Serie A non molto brillante. Le 'Rondinelle' di Massimo Cellino, in cambio, riceveranno il cartellino di un calciatore molto gradito al neo-tecnico Filippo Inzaghi ed alla proprietà.

Il Milan, come si ricorderà, la scorsa estate aveva versato 10 milioni di euro al Brescia per il prestito oneroso di Tonali. Ora, il Diavolo avrebbe dovuto riscattare il calciatore versandone altri 25 tra parte fissa (15) e bonus (10). I dialoghi con Cellino, però, sono serviti a rimodulare le basi dell'operazione, ora decisamente più convenienti.

Il Milan, infatti, per Tonali verserà solo 15 milioni di euro tra parte fissa (10) e bonus (5). I rossoneri, però, cederanno contestualmente al Brescia il talentuoso Giacomo Olzer, classe 2001, trequartista mancino della Primavera. Il Milan, ad ogni modo, manterrà un diritto di riacquisto sul cartellino di quest'ultimo.

Nelle more dell'operazione Tonali, infine, il Brescia si riserverà tra il 10 ed il 20% su un'eventuale, futura rivendita da parte del Milan ad una terza società. Insomma, tutti contenti e soddisfatti di quanto ottenuto. È possibile, infine, che le 'Rondinelle' possano anche rilevare, più in là nel mercato, il bomber Lorenzo Colombo, classe 2002, con la formula del prestito secco. Vice Theo: l'ultima idea di Maldini per il mercato estivo del Milan >>>