Mercato – Brahim Diaz, filo diretto Milan-Ancelotti: la situazione / PM News

Le ultime di mercato sul Milan. Continuano i contatti per Brahim Diaz. Contatti diretti con Carlo Ancelotti, neo tecnico del Real Madrid

Un finale di stagione da assoluto protagonista e un futuro ancora tutto da scrivere. Dopo l'intuizione di Stefano Pioli, che lo ha schierato titolare a sorpresa contro la Juventus, Brahim Diaz ha definitivamente convinto il Milan. Una stagione con diversi alti e bassi, che lo ha visto protagonista più in Europa League che in campionato. La qualità non è mai stata messa in discussione, ma serviva quella chiave di volta per farla emergere del tutto. Adesso non c'è tempo da perdere: Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro per la sua permanenza. Il classe 1999, arrivato in prestito secco, farà ritorno al Real Madrid. A questo punto Carlo Ancelotti dovrà decidere se farà parte del progetto o meno. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono diretti i contatti con l'allenatore di Reggiolo per capire meglio la questione. Qualora si decidesse per una cessione, i rossoneri sono pronti ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto.