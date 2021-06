Mercato Milan – Dalot, valutazioni in corso: decide lo United / PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Continuano le valutazioni in corso per Diogo Dalot. Adesso la palla passa al Manchester United

All'inizio della scorsa stagione, il Milan ha acquistato due giocatori in prestito secco: Brahim Diaz e Diogo Dalot. I rossoneri stanno provando a trattare la permanenza dello spagnolo con il Real Madrid, inserendo un diritto o un obbligo di riscatto. Sul portoghese, invece, è spesso emersa l'indiscrezione di un ritorno al Manchester United dato praticamente per certo. Attenzione però alle ultime notizie apprese dalla nostra www. Dalot continua infatti a rimanere nei progetti della dirigenza rossonera. Di certo il Milan non ha intenzione di svenarsi, ma il terzino destro continua ad essere monitorato. A questo punto la palla passa al club inglese, che non ha ancora deciso il destino del classe 1999. Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma