Milan, ecco i ricavi minimi provenienti dalla Champions League | News

Le ultime notizie sul Milan. Ecco quanto incassa il Milan dopo aver centrato ufficialmente la qualificazione per la prossima Champions League

Da come si può notare sul sito, il Milan incasserà 42.75 milioni di euro. Un incasso suddiviso in: 15.25 per il bonus partecipazione, 7.5 per il market pool 1, 3.4 per il market pool 2 e 16.6 in base al ranking storico. L'Inter godrà di 44.15 milioni di euro, quasi due in più rispetto ai 'cugini'. L'Atalanta 25.85 mentre la Juventus 51.05. Nonostante il quarto posto in campionato, i bianconeri incassano di più per il semplice motivo che da anni si trovano costantemente nell'Europa che conta e, di conseguenza, hanno un miglior piazzamento nel ranking europeo.