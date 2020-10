Milan, ecco i precedenti con le portoghesi: mai una sconfitta fuori casa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista della partita di stasera contro il Rio Ave, c’è un dato incoraggiante per il Milan di Stefano Pioli.

Nei 18 incroci totali che il Diavolo ha avuto con squadre portoghesi nelle competizioni europee, il bilancio è favorevole: 10 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Entrambe le sconfitte sono avvenute a San Siro con il Porto. Dunque, i rossoneri sono imbattuti in terra lusitana. Una statistica che comunque non deve far abbassare la guardia a Pioli e i suoi ragazzi. Quella contro il Rio Ave sarà per il Milan una sfida inedita. Infatti le due formazioni non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali.

