Europa League – Rio Ave-Milan: la probabile formazione rossonera

ULTIME NOTIZIE RIO AVE-MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive della probabile formazione che il Milan schiererà contro il Rio Ave, gara valida per il playoff di Europa League. Pioli deve tenere conto di diverse assenze come Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli Ante Rebic, Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic.

In porta dunque ci sarà Gianluigi Donnarumma. La difesa a quattro sarà composta da Davide Calabria, Simon Kjær, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo, vicino a Franck Kessié, giocherà Ismael Bennacer dopo il turno di riposo contro il Crotone. Sulla trequarti spazio ad Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Samu Castillejo, con quest’ultimo in ballottaggio con Brahim Diaz (favorito il primo).

Il vero dubbio sembrerebbe essere in attacco. Lorenzo Colombo è in vantaggio, ma attenzione alla suggestione Daniel Maldini. Pioli ci sta pensando seriamente.

