Il Milan si prepara ad affrontare l'Europa League: vediamo le date, come funzionano i sorteggi e il regolamento della competizione
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Il quinto posto ottenuto nella stagione appena terminata costringe il Milan a ripartire dall’Europa League. Insieme ai rossoneri ci sarà la Juventus, arrivata sesta. Ma come funziona il torneo? Il cammino inizierà il 28 agosto, data in cui è previsto sorteggio della fase campionato. Al momento, oltre alle due italiane, ci sono altre undici squadre già sicure del posto: Bournemouth, Sunderland, Crystal Palace, Real Sociedad, Celta Vigo, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Marsiglia, Rennes, AZ Alkmaar e Torreense.
Milan, ecco come funziona l'Europa LeagueIl nuovo format a girone unico prevede la divisione in quattro fasce delle 36 squadre qualificate. Milan e Juventus sono già sicure di un posto in prima fascia, insieme a Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar e Real Sociedad. Per conoscere i nomi di tutte le avversarie bisognerà però aspettare la fine dell'estate. I turni preliminari e i playoff, infatti, si giocheranno tra metà giugno e fine agosto. Tra le squadre che si potrebbero aggiungere ci sono Benfica, Qarabag, Fenerbahce, Besiktas, Bodo Glimt, Olympiacos, AEK Atene, Rangers e Union St. Gilloise, oltre alle formazioni che verranno eliminate dai preliminari di Champions League.
Il regolamento ufficiale della competizioneOgni squadra giocherà in tutto otto partite contro otto avversari diversi (due per ogni fascia, compresa la propria), quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una classifica unica per tutte e 36 le partecipanti, proprio come succede in Champions dalla stagione 2024/2025. Al termine della fase campionato, le prime otto voleranno direttamente agli ottavi di finale. Chi si piazza dal 9° al 24° posto giocherà invece i playoff per provare a qualificarsi. Quelli che il Milan aveva giocato in Champions contro il Feyenoord per intenderci. Dal 25° posto in giù si viene eliminati subito, senza neanche scendere in Conference League. Dai playoff fino alle semifinali si giocherà andata e ritorno, mentre la finale sarà a gara secca. Chi vince la coppa va in Champions League l'anno successivo e si gioca la Supercoppa Europea.
Tutte le date della fase preliminareI sorteggi per i primi due turni di qualificazione si tengono il 16 e 17 giugno. Le partite andranno in scena il 9 e 16 luglio per il primo turno, e il 23 e 30 luglio per il secondo (il cui sorteggio è fissato il 20 luglio). Il 3 agosto sarà il momento del sorteggio degli spareggi. Il terzo turno di qualificazione si giocherà il 6 e il 13 agosto, mentre gli spareggi decisivi sono in programma il 20 e il 27 agosto.
Milan, il calendario completo di Europa LeagueIl 28 agosto si terrà il sorteggio della fase campionato. Il cammino del torneo seguirà poi questo calendario ufficiale con tutte le date dei match e dei sorteggi successivi:
- 16/17 settembre: prima giornata della fase campionato
- 15 ottobre: seconda giornata della fase campionato
- 22 ottobre: terza giornata della fase campionato
- 5 novembre: quarta giornata della fase campionato
- 26 novembre: quinta giornata della fase campionato
- 10 dicembre: sesta giornata della fase campionato
- 21 gennaio: settima giornata della fase campionato
- 28 gennaio: ottava e ultima giornata della fase campionato
- 29 gennaio: sorteggio degli spareggi per l'accesso alla fase a eliminazione diretta
- 18 e 25 febbraio: partite di andata e ritorno degli spareggi
- 26 febbraio: sorteggio globale per gli ottavi, i quarti e le semifinali
- 11 e 18 marzo: partite di andata e ritorno degli ottavi di finale
- 8 e 15 aprile: partite di andata e ritorno dei quarti di finale
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