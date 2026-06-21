Il quinto posto ottenuto nella stagione appena terminata costringe il Milan a ripartire dall’Europa League. Insieme ai rossoneri ci sarà la Juventus, arrivata sesta. Ma come funziona il torneo? Il cammino inizierà il 28 agosto, data in cui è previsto sorteggio della fase campionato. Al momento, oltre alle due italiane, ci sono altre undici squadre già sicure del posto: Bournemouth, Sunderland, Crystal Palace, Real Sociedad, Celta Vigo, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Marsiglia, Rennes, AZ Alkmaar e Torreense.

Milan, ecco come funziona l'Europa League

Il regolamento ufficiale della competizione

Tutte le date della fase preliminare

Milan, il calendario completo di Europa League

16/17 settembre: prima giornata della fase campionato

prima giornata della fase campionato 15 ottobre: seconda giornata della fase campionato

seconda giornata della fase campionato 22 ottobre: terza giornata della fase campionato

terza giornata della fase campionato 5 novembre: quarta giornata della fase campionato

quarta giornata della fase campionato 26 novembre: quinta giornata della fase campionato

quinta giornata della fase campionato 10 dicembre: sesta giornata della fase campionato

sesta giornata della fase campionato 21 gennaio: settima giornata della fase campionato

settima giornata della fase campionato 28 gennaio: ottava e ultima giornata della fase campionato

ottava e ultima giornata della fase campionato 29 gennaio: sorteggio degli spareggi per l'accesso alla fase a eliminazione diretta

sorteggio degli spareggi per l'accesso alla fase a eliminazione diretta 18 e 25 febbraio: partite di andata e ritorno degli spareggi

partite di andata e ritorno degli spareggi 26 febbraio: sorteggio globale per gli ottavi, i quarti e le semifinali

sorteggio globale per gli ottavi, i quarti e le semifinali 11 e 18 marzo: partite di andata e ritorno degli ottavi di finale

partite di andata e ritorno degli ottavi di finale 8 e 15 aprile: partite di andata e ritorno dei quarti di finale

Il nuovo format a girone unico prevede la divisione in quattro fasce dellequalificate.e Juventus sono già sicure di un posto in, insieme a Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar e Real Sociedad. Per conoscere i nomi di tutte le avversarie bisognerà però aspettare la fine dell'estate., infatti, si giocheranno tra metà giugno e fine agosto. Tra le squadre che si potrebbero aggiungere ci sono Benfica, Qarabag, Fenerbahce, Besiktas, Bodo Glimt, Olympiacos, AEK Atene, Rangers e Union St. Gilloise, oltre alle formazioni che verranno eliminate dai preliminari di Champions League.Ogni squadra giocherà in tuttocontro otto avversari diversi (due per ogni fascia, compresa la propria), quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà unaper tutte e 36 le partecipanti, proprio come succede in Champions dalla stagione 2024/2025. Al termine della, le prime otto voleranno direttamente agli ottavi di finale. Chi si piazza dal 9° al 24° posto giocherà invece i playoff per provare a qualificarsi. Quelli che ilaveva giocato in Champions contro il Feyenoord per intenderci. Dal 25° posto in giù si viene eliminati subito, senza neanche scendere in Conference League. Dai playoff fino alle semifinali si giocherà andata e ritorno, mentre la finale sarà a gara secca. Chi vince la coppa va in Champions League l'anno successivo e si gioca la Supercoppa Europea.I sorteggi per i primi due turni di qualificazione si tengono il. Le partite andranno in scena ilper il primo turno, e ilper il secondo (il cui sorteggio è fissato il 20 luglio). Ilsarà il momento del sorteggio degli spareggi. Il terzo turno di qualificazione si giocherà il, mentre gli spareggi decisivi sono in programma ilIl 28 agosto si terrà il sorteggio della fase campionato. Il cammino del torneo seguirà poi questo calendario ufficiale con tutte le date dei match e dei sorteggi successivi: