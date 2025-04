Milan e l’Europa ai piedi di Kakà: ecco i suoi 5 gol più belli

La perla contro il Celtic e la potenza contro il Fenerbahce: Torniamo a San Siro per ammirare un'altra gemma, questa volta contro il Celtic. In una partita combattuta, Kakà si inventa un'azione personale da manuale, un dribbling ubriacante che semina la difesa scozzese prima di scaricare un sinistro potente e preciso alle spalle del portiere. L'esplosività e la forza balistica le ritroviamo nella sfida contro il Fenerbahçe. Lanciato in contropiede, Kakà sprinta con la sua caratteristica falcata, resiste alla carica di un difensore e conclude con un destro fulminante che non lascia scampo all'estremo difensore turco.

Il capolavoro all'Old Trafford: silenzio, parla la leggenda: Ma se dovessimo eleggere il gol simbolo di questa antologia europea, la scelta non può che ricadere sulla magia di Old Trafford contro il Manchester United. In un tempio del calcio, contro una delle squadre più blasonate del continente, Kakà realizza un'azione da antologia. Riceve palla sulla trequarti, elude con un doppio dribbling sontuoso la marcatura di due difensori avversari, lasciandoli impietriti sul posto, e con la porta spalancata deposita dolcemente il pallone in rete. Un gol che non fu solo bello, ma che rappresentò la sublimazione del suo talento, un'istantanea di pura classe che ammutolì il "Teatro dei Sogni" e consacrò Kakà nell'olimpo del calcio mondiale.

Oggi, nel giorno del suo 43° compleanno, questi gol risuonano ancora nelle menti dei tifosi milanisti come sinfonie di un calcio che non si dimentica. Ricardo Kakà non è stato solo un calciatore, ma un'emozione, un artista che con i suoi piedi ha dipinto capolavori indelebili nella storia del Milan e del calcio europeo.