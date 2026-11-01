Renna dopo la vittoria del Milan Primavera sul Monza: "Stiamo facendo un grande lavoro" | Video PM

Il nuovo stadio di Milan ed Inter non sarà soltanto un'importante opera infrastrutturale, ma potrebbe rappresentare soprattutto una svolta dal punto di vista economico per entrambi i club. La presentazione del progetto Generali Stadium apre a nuovi scenari inediti, con le due squadre intenzionate a sfruttare il futuro impianto.

Milan, svolta economica

L'obiettivo è chiaro: trasformare la nuova casa condivisa in una vera e propria macchina da ricavi, capace di generare entrate superiori a quelle legate solamente agli incassi delle partite.

a fornire una vera e propria risposta sono i precedenti delle altre big europee. I numeri dell'esercizio relativo alla stagione 25-26, fotografano due società solide, ma ancora distanti dai colossi internazionali. Il Milan, infatti, ha ricevuto ricavi per circa 464,6 milioni di euro, mentre l'Inter ha raggiunto quota 518.

Uno scenario che il nuovo stadio, la cui inaugurazione è prevista per i 2031, potrebbe contribuire a modificare. Il progetto prevede un impianto da 71.500 posti, con nuovi posti di ristoro, musei e spazi commerciali. L'accordo fatto con Generali, inoltre , avrebbe un valore di 650 milioni in 25 anni, con circa 13 milioni destinati a ciascuna società.

A questa cifra, poi, si uniranno gli introiti ricavati da concerti, manifestazioni e attività commerciali dedicate ai tifosi.

Gli altri esempi

Guardando le varie realtà europee, uno dei casi più significativi è quello legato all'Arsenal, che nel 2006 ha abbandonatoper trasferirsi all'attuale Emirates Stadium. Già nella prima stagione i ricavi sono passati da

Risultati importanti anche per l'Atletico Madrid. Dopo il trasferimento al Metropolitano nel 2017, il club spagnolo ha visto aumentare il proprio fatturato dell'11,7% in solo un anno, passando da 272,5 a 304,4 milioni.

Per Milan ed Inter esiste anche un precedente italiano: quello legato alla Juventus. L'inaugurazione dell'Allianz Stadium ha rappresentato un passo molto importante per la crescita del club bianconero: ricavi passati da 11,6 a 31,1.