Milan e Acqua Santa Croce, nuova partnership: il comunicato ufficiale

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan , ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere Acqua Santa Croce nella famiglia rossonera nell'ambito di una partnership che nasce da un profondo allineamento valoriale. Il Milan è un Club che guarda al futuro con ambizione e consapevolezza, e in Acqua Santa Croce abbiamo trovato un Partner che condivide appieno questa nostra visione. Questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso un modello di sport e impresa sempre più virtuoso e sostenibile, in cui la performance è il risultato di qualità, passione e attenzione per ogni dettaglio, dentro e fuori dal campo".

"Siamo orgogliosi di avviare questa importante collaborazione con un Club prestigioso come AC Milan" - ha dichiarato Andrea Colella, General Manager di Santa Croce Srl, società di proprietà della famiglia Colella. "Per noi, sport e acqua rappresentano da sempre un binomio naturale e inscindibile. Accompagnare una realtà così iconica significa condividere valori comuni: l'eccellenza, la cura del dettaglio, l'energia pulita e il rispetto per il corpo e l'ambiente. Acqua Santa Croce, grazie al suo basso residuo fisso, al contenuto equilibrato di sali minerali e ai livelli minimi di nitrati, è considerata una delle acque più pure d'Italia. Una scelta ideale per chi, come gli atleti, cerca il massimo anche nell'idratazione quotidiana. Quella con il Milan non è solo una partnership: è un incontro tra eccellenze. Come loro scendono in campo per vincere, noi lo facciamo ogni giorno con un’acqua pura, leggera e sostenibile".".