Milan, domani tamponi per tutto il gruppo squadra. Il punto su Donnarumma

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', domani l'intero gruppo squadra del Milan si sottoporrà a tampone. Ecco le ultime su Gianluigi Donnarumma

Momenti di apprensione per Gianluigi Donnarumma dopo la convocazione in nazionale. La positività di Leonardo Bonucci e di 4 componenti dello staff tecnico ha lanciato l'allarme, ma per ora nessun problema. Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha fatto il punto della situazione: "Questa mattina Donnarumma si è sottoposto al tampone rapido ed è risultato negativo. L'Ats di Milano ha consigliato a Donnarumma di usare tutte le precauzioni del caso, ma non c'è stato nessun provvedimento restrittivo. Verrà tamponato ogni giorno per tenere sotto controllo la situazione. Domani tutto il gruppo squadra farà il tampone molecolare, perché poi ci sarà la partita di sabato alle 12.30".