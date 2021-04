Juventus, Bonucci positivo al Covid. Milan in ansia per Donnarumma

Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid 19: il difensore bianconero ha viaggiato in aereo al fianco del portiere del Milan Donnarumma

Da un comunicato ufficiale apparso sul sito della Juventus, si legge che Leonardo Bonucci sia risultato positivo al Covid 19. Il difensore bianconero, di ritorno dalla Nazionale, si è sottoposto al tampone molecolare e ha dato esito positivo. I rossoneri sono in ansia per Donnarumma. Il portiere, infatti, non solo ha giocato insieme all'ex capitano del Milan ma, da come si è potuto notare in una storia pubblicata su Instagram proprio da 'Gigio', ha viaggiato seduto di fianco al numero 19 della squadra allenata da Pirlo. Ecco di seguito le parole del club bianconero. "Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare". Intanto la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Delio Rossi. Ecco cosa ci ha detto.