Milan, domani squadra al riposo: Pioli concede un giorno libero | News

Le ultime notizie sul Milan. Niente allenamento domani per i rossoneri: Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale del Milan, domani i rossoneri non svolgeranno l'allenamento. Stefano Pioli, infatti, ha concesso ai suoi ragazzi una giornata di riposo. Ibrahimovic e compagni, dunque, ritorneranno a Milanello venerdì, per preparare al meglio la prossima sfida contro il Genoa. La gara, valevole per la 31esima giornata di Serie A, verrà disputata domenica alle ore 12.30 allo Stadio 'San Siro'. Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.