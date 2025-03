Milan, dirigenza a Milanello: compattezza per il rush finale

Il Milan si prepara alla fase decisiva della stagione con un segnale chiaro di unità e supporto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada erano presenti a Milanello per assistere all’allenamento della squadra di Sergio Conceição. Un allenamento significativo, il primo quasi al completo dopo l’ultima sosta per le nazionali, che segna l’inizio della volata finale per la qualificazione alle coppe europee.