Negli ultimi giorni, tutti gli esperti e non si sono concentrati molto sulla necessità del Milan di aiutare in modo molto particolare Goncalo Ramos, attaccante portoghese arrivato dal PSG per una cifra superiore ai 70 milioni, ma la squadra guidata da Amorim deve registrare soprattutto anche la difesa, un po' traballante.

Milan, difesa da rivedere

In queste prime cinque partite giocate, il portiere, unico a scendere in campo col, ha ottenuto solamente un clean sheet, proprio quello contro ilalla seconda giornata di. In campionato, poi, sono stati subiti ben 4 gol in 3 partite, arrivati con Torino, Juventus e Lazio.

In Europa League, inoltre, nel match contro il Benfica il diavolo ha incassato ben due gol. Le reti subite sono molto diverse l'una dall'altra, ma alcune problematiche son ben comuni.

Analizzando e rivedendo le partite, in alcuni momenti della fase difensiva si perdono distanze e posizioni, mentre moltissime volte manca la concentrazione. C'è ancora molto da lavorare, ma la partita contro il Lecce di stasera potrebbe essere sfruttata proprio per fare quel passettino in avanti tanto richiesto.