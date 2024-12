Milan, derby di mercato con rischio beffa. San Siro si prepara alla festa

Tanto spazio concesso al Milan, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 4 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che tra la vittoria di ieri in Coppa Italia, l'imminente sessione di calciomercato e una stagione ancora non al meglio, la carne al fuoco rossonero di certo non manca. Domani sarà già tempo di vigilia. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.