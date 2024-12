Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan ai quarti di Coppa Italia

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 4 dicembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il tennistico successo, 6-1, del Milan sul Sassuolo a 'San Siro' in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025. Tutto facile per i rossoneri di Paulo Fonseca, a segno con Samuel Chukwueze (doppietta), Tijjani Reijnders, Rafael Leão, Davide Calabria e Tammy Abraham.

Diavolo ai quarti, dove sfiderà una tra Roma e Sampdoria. Avanti anche il Bologna di Vincenzo Italiano, che liquida 4-0 il Monza al 'Dall'Ara'. Stasera, alle ore 21:00, al 'Franchi', Fiorentina-Empoli con Edoardo Bove, centrocampista viola ancora ricoverato in ospedale per il malore accusato in campo domenica, che ha chiesto ai compagni di giocare anche per lui.

Spazio al calciomercato: la Juventus ha intenzione di vendere Nicolò Fagioli perché Thiago Motta, allenatore dei bianconeri, non lo vede. Urbano Cairo, Presidente del Torino, promette rinforzi a gennaio per i granata e chiede ai tifosi di sostenere la squadra e un allenatore, Paolo Vanoli, in cui ha fiducia.

Poi, le 'scaramucce' a distanza tra Antonio Conte, allenatore del Napoli e Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter: in palio c'è la vetta in Serie A, ma, a quanto pare, anche il futuro di Alex Meret, portiere in scadenza di contratto con i campani che tanto piace ai nerazzurri. Intervista esclusiva, poi, con Cesare Prandelli, che parla delle chance di Scudetto per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.