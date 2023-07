Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Pulisic: i genitori calciatori

La sua carriera è iniziata per merito della madre. Non è azzardato scriverlo perché quando era ancora bambino, la mamma ottenne una borsa di studio per insegnare in Inghilterra. Arrivato a Tackley, Pulisic iniziò a giocare nella squadra locale del Brackley Town, innamorandosi del calcio. A proposito, anche la madre è stata calciatrice e alla George Mason University incontrò Mark, il padre - anch'egli giocatore - del ragazzo. Pallone, affare di famiglia. LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills dell'obiettivo Gravenberch >>>