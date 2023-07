Calciomercato Milan – Chi è Gravenberch: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche

Dopo aver percorso tutta la trafila delle giovanili dell'Ajax, Ryan Gravenberch, a partire dal 2018, si divide tra Jong Ajax e prima squadra. In due anni, nella seconda formazione del club di Amstrerdam, segna 8 reti in 44 presenze, tante se si pensa al fatto che è un centrocampista. Nel mondo dei grandi, invece, fa capolino in occasione di un match perso contro il PSV Eindhoven e da quel momento ha raccolto 72 presenze, condite da 7 gol. Nell'estate 2022 è il Bayern Monaco a decidere di puntare su di lui, ma in terra bavarese il classe 2002 non ha avuto grande fortuna. Quanto alla nazionale, dopo aver militato in tutto il Settore Giovanile dell'Olanda, ha esordito in Nazionale maggiore nel 2021 e ha collezionato 11 apparizioni.