Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Pulisic: le sue prime volte

Nel 2016, con la maglia del Borussia Dortmund, è diventato il quarto giocatore più giovane a segnare nel campionato tedesco; il più giovane tra gli stranieri. Nel 2019 è diventato il calciatore più giovane nella storia del Chelsea a realizzare una tripletta, battendo il precedente record di Abraham (allora compagno di squadra, ora avversario in forza alla Roma). È anche lo statunitense più prolifico nella storia della Champions League, il primo americano a segnare in una Semifinale, il primo a giocare una Finale e il secondo a vincere la massima competizione europea.